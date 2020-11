Iliana Calabró, la quinta eliminada de MasterChef Celebrity: "Le puse mucha presión a esto y me jugó en contra"

Este domingo, la quinta gala de eliminación de MasterChef dejó afuera a Iliana Calabró, una de las candidatas a ganar el certamen que falló en una compleja prueba de repostería. A instancias de Damián Betular, los participantes debieron preparar un croquembouche, y muchos de ellos lo lograron con la excepción de la actriz y su colega Boy Olmi.

Finalmente, Donato de Santis le dio la mala noticia a Iliana, que ya se esperaba una decisión de ese tipo tras pasar por varias galas al filo de la eliminación. "Fue muy lindo estar acá porque amo cocinar. Quizá no estoy preparada para la presión de este certamen. Me encanta agasajar a mis seres queridos, he investigado nuevos sabores, he compartido con grandes compañeros...", dijo la actriz, generando lágrimas en algunos de los allí presentes.

"Los voy a extrañar porque me sacaron de mi casa, en la que estoy sola (...) y creo que todo eso es lo que hizo que le pusiera mucha presión a esto y eso me jugó en contra", agregó Iliana antes de dejar su delantal. "Vos has sido nuestra Sofía Loren en este certamen", le señaló De Santis, comparándola con la gran diva italiana.