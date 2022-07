El Hotel de los Famosos: Lissa Vera confesó que quiere volver y explicó los motivos

Luego de haber quedado a un paso de la final de El Hotel de los Famosos, cuyo título lo disputarán Alex Caniggia y Martín Salwe, Lissa Vera dio a conocer los motivos por los que estaría en una segunda edición del reality de eltrece.

“Yo estoy para volver a competir y siento que me merezco esa oportunidad. No sé hasta dónde llegaría pero quiero volver a darme la posibilidad. No lloraría tanto, sería más frontal y más fría”, se sinceró la cantante en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Encararía la convivencia con más tranquilidad. Te das cuenta fácilmente lo que se finge y lo que no. Manejaría la nominación de otra manera, sin sentir traiciones, ni afectos. Y el día que me toque, tomármelo tranquila”, agregó, dejando en claro todo lo que cambiaria de participar nuevamente en el programa.

Por otro lado, analizó a los finalistas. Al referirse a Salwe, remarcó: “En la vida cotidiana, Martín era de una manera, pero después ante las cámaras era otra cosa. Jugó para el cu…, a hacerse el picante innecesariamente. Generaba conflictos estando solo adelante de la cámara”.

“Alex tiene un plus, es medio animal que no sabemos de dónde lo saca, siempre tiene un poco más para dar. Pero Martín el último tiempo también se estuvo acercando a eso, lo que lo mata es que es un poco más ansioso y la cabeza lo engaña, en cambio eso a Alex eso no le pasa. En cuanto a lo físico están muy parecidos”, cerró.

