El hotel de los famosos 2: Martín Coggi hizo volver a Mimi Alvarado a pocas de horas de su eliminación

A menos de 24 horas de haber sido eliminada, Mimi Alvarado regresó a El hotel de los famosos 2, y lo hizo a instancias de Martín Coggi, que tuvo que tomar una importante decisión frente a sus compañeros.

Mimi fue eliminada este lunes, cuando perdió El desafío de la H con Érica García y entonces se quebró al reconocer que no dejó ver su verdadera personalidad. “No me gusta mostrarme vulnerable”, dijo con lágrimas en los ojos, y sin dar mayores detalles al respecto.

Sin embargo, este martes, Pampita y el Chino Leunis dieron inicio a la competencia para ver qué equipo será el próximo en vestir el uniforme de staff, y el conjunto colorado, liderado por Martín Coggi, resultó vencedor, por lo que serán huéspedes por una semana.

MARTÍN COGGI LOGRÓ QUE MIMI ALVARADO VUELVA A EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2 TRAS SER ELIMINADA

A Martín Coggi, la producción de EL Hotel le dio a elegir entre permitir el regreso de Mimi o el ingreso de un participante nuevo. “Obviamente, tengo la suerte de ser el capitán del equipo pero eso no quita que no sea democrático así que espero que Mimi no haya sacado el pasaje de vuelta a Dominicana porque la queremos otra vez acá”, dijo.

De esta manera, en la gala de nominaciones, el Chino le dio al segunda bienvenida a Mimi, que llegó caminando con su valija y se abrazó cariñosamente con Fernando Carrillo. “Estoy recontenta de volver, porque me encanta estar acá”, dijo, mientras sus compañeros la vitoreaban.

“Para la próxima piénsenlo”, les advirtió, en referencia a la nominación que recibió la semana pasada, a horas del ingreso al hotel. “No sé ahora qué va a pasar, pero no confío en nadie”, dijo, mientras Leunis le explicaba que sus propios compañeros pidieron su regreso.

“De nada sirve, ojalá aprendan”, agregó Mimi, que le agradeció a Coggi su gesto. “Me extrañaste, bebé”, le dijo con una sonrisa.