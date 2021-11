La honestidad brutal de Marley en la alfombra roja de los Grammy latinos: "Tenemos un problema; hay muchos que no sabemos quiénes son"

Siempre fiel a su humor, Marley no pudo evitar un sincericidio en la alfombra roja de los Grammy latinos, gala que cubrió con Moria Casán para Por el mundo. Tentado de risa, contó que no conocía a muchas de los artistas nominados.

“Tenemos un pequeño problema que es que hay mucha gente que no sabemos quiénes son”, admitió, con una carcajada mientras citaba a Moria y su popular frase “¿quiénes son?” mientras entrevistaban a Diego Torres.

“Hay gente que nos la vienen a presentar y no sabemos qué cara de póker para decirles ‘no sé quién es’”, reconoció, risueño.

Por su parte, Diego admitió que a él le tocó estar del otro lado. “A mí me pasa que me han preguntado ‘¿y usted quién es?’. Les digo ‘yo trabajo de acomodador, deme los tickets de la fila ocho’. Y si me dan propina, mucho mejor. Al falta de conciertos nos tenemos que rebuscar”, contó, divertido.