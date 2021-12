Honestidad brutal de Eugenia Tobal al hablar de su dolorosa separación de Nicolás Cabré: "Era una piltrafa humana"

En 2012, el matrimonio de Eugenia Tobal con Nicolás Cabré llegó escandalosamente a su final, tras la pérdida de un embarazo y la irrupción en la vida del actor de China Suárez.

"No me acuerdo si yo estaba separada", dijo la actriz, que el lunes 5 debuta en la pantalla de eltrece en la conducción de Hogar dulce hogar, cuando Ángel de Brito le preguntó en LAM si había terminado su romance con Cabré cuando empezó a salir con Suárez.

Sobre el proceso de sanación que le llevó años, tras el quiebre de su matrimonio, Tobal contó que no tuvo ganas de conocer a ninguna persona en la intimidad, luego de que Cinthia Fernández le dijera que hace dos años que no tiene sexo.

"¿Salías con gente después de la separación de Cabré?", le preguntó Pía. Y la honestidad de Tobal fue total: "Chicos, yo era una piltrafa humana. No tenía la cabeza en eso". G-plus

"Pasé momentos así. Casi dos años. En un momento de sanación, yo no tenía la cabeza pensando en eso", dijo Tobal.

Atenta a sus palabras, Pía Shaw indagó: "¿Salías con gente? ¿Conocías?". Y la honestidad de Eugenia Tobal fue total: "Chicos, yo era una piltrafa humana".

Más sobre este tema El motivo secreto de la separación de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal

EUGENIA TOBAL AFIRMÓ QUE TRABAJARÍA CON NICOLÁS CABRÉ Y CHINA SUÁREZ

En su visita a LAM, Eugenia Tobal respondió con sinceridad y aseguró que volvería a trabajar con Nicolás Cabré y la China Suárez si se presentara la oportunidad.

"Sabés que es muy probable que te los cruces muchas veces porque los tres son actores, ¿trabajarías con ellos si te toca?", le consultó Ángel de Brito, y la actriz respondió: "Sí, recontra".

Más sobre este tema Fuerte frase de Ángel De Brito sobre el escándalo de la China Suárez con Eugenia Tobal: "Cuando pasó se mostró asquerosa como es siempre"

"¿Con los dos? ¿Juntos?", continuó indagando el conductor de LAM, quien confesó que no tiene resentimiento con Cabré ni con Suárez: "No sé cómo se llevan ellos, pero sí, re, ¿cómo no?, ya pasó mucho tiempo".