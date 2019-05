En ¿Quién quiere ser millonario?, gente muy diversa busca ganarse los 2 millones de pesos del premio mayor. En esta oportunidad Constanza Dolores (55), una mujer trans, sorprendió con su historia de superación y terminó contando que el gran amor de su vida fue una mujer y que, a diferencia de muchas mujeres trans, a ella le gustan las mujeres.

“Soy trans lesbiana. No me gustan los hombres, me gustan las mujeres”, aseguró, luego de detallar cómo fue su transición hasta convertirse en mujer. “Siempre tuve novias hasta los 38 años. El gran amor de mi vida fue una mujer, pero no la voy a mencionar”, expresó. Y contó que estuvo durante varios años en pareja.

“Cuando yo empecé a hacer mi transcisión ya me había separado hacía mucho tiempo de mi exmujer. Ella vive a la vuelta de casa y cuando me vio no le cayó muy en gracia. Un día me la crucé en la calle y me hizo el gesto de ‘qué hambre’". G-plus

“Cuando yo empecé a hacer mi transcisión ya me había separado hacía mucho tiempo. Ella vive a la vuelta de casa y cuando me vio, no le cayó muy en gracia. Un día me la crucé en la calle y me hizo el gesto de ‘qué hambre’”, relató Constanza, quien -según contó- a los 45 años se asumió como mujer, hace una década. “Yo lo hice a partir de que falleció mi vieja en 2009. A partir de ese día dije ‘no perjudico a nadie y ahora voy a ser yo’”, confesó, a corazón abierto.

En el concurso, se retiró tras contestar correctamente la pregunta por 300 mil pesos.

