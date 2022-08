El hijo de Piñón Fijo salió al cruce del fuerte descargo de su padre

Piñón Fijo hizo un fuerte descargo tras las declaraciones de sus hijos, que lo acusaron de "maltrato". El payaso afirmó que es "enfático". "Cuando estoy convencido de algo, no ahorro energía en pelear por lo que creo justo y, objetivamente, quizás no siempre lo sea", afirmó.

En medio del escándalo, que se desató cuando contó que desde hace tiempo no ve a sus nietos por sus conflictos con Sol y Jeremías, su hijo compartió un profundo posteo.

QUÉ DIJO JERE TRAS EL DESCARGO DE PIÑÓN FIJO

A horas de que el payaso hiciera contundentes aclaraciones con respecto a sus peleas familiares, Jere compartió una frase mostrándose orgulloso de sí mismo por estar atravesando con valentía este delicado momento.

"No triunfa quien no tuvo momentos difíciles, triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió", expresó, reflexivo, a través de sus stories de Instagram.