La hija de la Mole Moli habló tras la denuncia de su mamá: "Discutieron y ella sólo quería una restricción perimetral por un tiempo"

A casi 24 horas de que Marta Galiano, más conocida como La Negra, radicara una denuncia por violencia de género contra su esposo, Fabio "la Mole" Moli, se alzaron las voces de ambos protagonistas y familiares.

Luego de la acusación de la exparticipante del Bailando, el viernes por la mañana el exboxeador admitió una discusión con su mujer, pero negó los golpes. Y al rato fue la propia Galiano quien se retractó a través de un video: “Fabio es una excelente persona y un excelente hombre. Yo lo que les pido es que no lo destruyan. Nada de lo que dicen en los medios es verdad. Fabio a mí no me tocó. Acá estoy yo dando la cara y defendiendo a mi familia”.

“Ella fue por un tema de restricción. Fue sola. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, no sabe nada. Cómo se fue dando todo esto, la verdad no lo sé. Mi mamá quería una restricción, quería un tiempo que fuera una restricción. No sé qué quiso hacer, ni ella entiende". G-plus

Con el tema como foco en Intrusos, y con un móvil desde la casa de una de las hijas del matrimonio, la joven salió a la calle a hablar por pedido de su madre. “No sé qué es lo que pasó. Es lo que ellos contaron”. Dado que había presencia policial en la zona, la chica explicó: “El patrullero está acá porque yo lo he llamado porque no quiero prensa. Ni siquiera mis niños pueden salir a jugar, estoy presa en mi propia casa”.

Más sobre este tema La Mole Moli rompió el silencio luego de que su mujer lo denunciara por violencia de género: "No le pegué"

Luego, se explayó: “Mi mamá está perfectamente bien. Yo la llamé, le pregunté qué pasó, porque no estaba enterada de nada y es lo que ella me dijo. Que discutió, que se fue a comprar, agarró, se fue. La verdad no le entendí, ni ella sabe lo que pasó”.

En cuanto al motivo de la denuncia de su madre, se sinceró: “Ella fue (a la Policía) por un tema de restricción. Fue sola. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, no sabe nada. Cómo se fue dando todo esto, la verdad no lo sé. Mi mamá quería una restricción, quería un tiempo que fuera una restricción. No sé qué quiso hacer, ni ella entiende. No sabe ni cómo enfrentar (la situación). No tengo ni idea si la revisaron o le hicieron pericias psicológicas”.

Más sobre este tema La mujer de La Mole Moli denunció al exboxeador por violencia de género: quedó imputado por lesiones y amenazas calificadas

Más tarde, adelantó la posible reconciliación familiar: “Cuando se levante la restricción, ellos se van a juntar a hablar como dos personas adultas para ver qué pasó”.

En cuanto a la hipótesis que se barajaba en el programa respecto de un moretón que Marta Galiano tenía en el codo derecho, la hija de la Mole Moli justificó: “Me acaba de decir que no está golpeada, que se cayó de la bici hace un tiempo y que tiene una quemadura en el brazo”. Y concluyó: “Ella misma pidió hacer un video casero, si no los hubiera atendido a todos ustedes”.