La hermana de Barby Silenzi explotó tras el bautismo de su sobrina: "Fue una falta de respeto total, mi mamá se está muriendo"

La idea de celebrar el bautismo de Abril (1) por parte de Barby Silenzi (37) y el Polaco cayó como una bomba en la familia de la bailarina, y Florencia Silenzi (35) explotó cuando afirmó que "ni sabía que la iban a bautizar".

Entonces, la hermana menor de la participante de La Academia blanqueó su enojo en diálogocon Ciudad: "Me pareció una falta de respeto total que mi mamá esté internada muriéndose, y ellos estén festejando un cumpleaños que pasó hace tres meses".

"Cuando falleció el padre del Polaco se suspendió. ¿Y ahora?", continuó la publicista.

Dolida, Florencia explicó el conflicto: "Lo que pasó es que yo nunca supe que la iban a bautizar, ni mi familia ni yo estábamos al tanto. Sabíamos del festejo del cumple, pero no del bautismo. Y no peleamos, solo que yo no participe del festejó porque mi mamá se está muriendo en terapia intensiva y no tenía nada que festejar".

Entonces, reconoció que está "muy enojada" con Barby y contó que le expresó todo su malestar a su hermana, pero no recibió "ninguna respuesta".

En cuanto a la relación con Barby, Florencia la calificó de "normal de hermanas" y se refirió al Polaco: "Tenemos poca relación porque no nos vemos seguido".

De todas formas, Flor precisó: "Barby no me había propuesto ser la madrina de Abril. Ni yo soy madrina de Elena, ni ella es madrina de ninguna de mis hijas. Pero las primas cada tanto se ven".

"Yo me enoje por la actitud de Barby de festejar mientras mi mamá de está muriendo. Nada más que eso", enfatizó.

En cuanto a la salud de Cristina (76), quien Barby había revelado a este sitio que está "internanda en coma farmacológico con una neumonía bilateral, a causa de su Alzheimer", Flor manifestó: "No sé si fue a ver a mi mamá al hospital".

Al final, Florencia sorprendió al decir que, polémicas al margen, es la encargada del Community Management de Barby Silenzi: "Yo le cierro algunas propuestas, por el momento sigo con eso. Aunque además de trabajar con ella, tengo una socia y trabajamos con muchos contactos".