Los 8 años de amor entre Victoria Vannucci y Matías Garfunkel llegaron a su final. "La separación fue hace cinco meses, cuando lograron darse cuenta de que no eran felices", detalló Ana Rosenfeld, la abogada de la modelo, en la revista Caras, precisando el tiempo de la ruptura.

Padres de Indiana (6) y Jorge Napoleón (4), la expareja continúa con sus vidas por separado en California, lugar al que se habrían mudado con el fin de cambiar de aire e intentar sortear la crisis que comenzó a quebrar el matrimonio cuando se mudaron a Miami. Según detalló la revista, "fue la depresión que le produjo el exilio forzado" a Vannucci el motivo que terminó separándolos.

"Fue a causa de la depresión que le produjo (a Victoria Vannucci) el exilio forzado". G-plus

De la mano de la ruptura, Vannucci cambió radicalmente su estilo de vida ostentosa y millonaria. “Vicky cambió por completo. Ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida más simple. Se levanta a la primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio, no cree más en la vida que tuvo. En los últimos años cambió, no la reconocerían si la cruzan por la calle, porque no sólo cambió espiritualmente, sino físicamente", aseguró la letrada de la modelo en la Argentina, quien no llevará adelante los trámites de divorcio por la pareja se casó en Estados Unidos. Dentro de este nuevo presente, y lejos de las fotos cazando animales junto al empresario, Victoria optó por hacerse vegana y comer lo que cosecha en su huerta orgánica. Además, hace yoga y meditación.