Habló la modelo brasileña que acusó a Neymar de violación: "Me obligó al acto sexual sin usar preservativo"

A pocos días de acusar a Neymar (27) de violación, la brasileña Najila Trindade Mendes de Souza (26) habló por primera vez públicamente sobre la grave denuncia que hizo en la Justicia contra el futbolista y reveló fuertes detalles de un encuentro íntimo que habrían tenido el 15 de mayo, en un hotel de París.

"Le pregunté si trajo preservativos, me dijo que no y yo dije que no ocurriría nada (...) Me volteó y cometió el acto... Él me obligó al acto sexual sin uso del preservativo". G-plus

"Comenzamos a acariciarnos y a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces 'ok, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí para parar porque me dolía. Él me dijo 'disculpa, linda'. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (...) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", relató la modelo en el programa Conexao Reporter, del canal SBT. Y remarcó: "Él me obligó al acto sexual sin uso del preservativo".

En este delicado contexto, y luego de que Neymar desmintiera haber cometido dicho delito, Danilo Garcia de Andrade, abogado de la joven, adelantó que le entregará a la Justicia un video que correspondería al segundo encuentro entre Neymar y de Souza, en el que la modelo intenta probar la aparente agresión sufrida anteriormente.

Un día después de que Najila entablara la denuncia, el futbolista brasileño realizó un video y negó haber abusado sexualmente de la modelo: "Estoy siendo acusado de violación, es una palabra fuerte, pero es lo que está sucediendo en este momento. Es triste escuchar eso, quien me conoce sabe que jamás haría una cosa de ese tipo... Lo que sucedió fue totalmente lo contrario de lo que hablan. Estoy muy molesto en este momento, voy a exponer todo, toda la conversación que tuve con la chica, todos nuestros momentos que son íntimos".

