Habló Lourdes Puppi, la supuesta novia de Mariano Martínez: "Nos vimos varias veces"

El rumor de romance entre Mariano Martínez (42) y Lourdes Puppi (25), una exparticipante de Combate había hace dos meses, y esta tarde en Intrusos lo dieron por consolidado. Sin embargo, Ciudad se comunicó con la joven bailarina, quien aclaró: "Nos vimos varias veces, pero no estoy de novia con nadie".

Apenas se había viralizado su foto buena onda con Mariano en un bar top, Lourdes había admitido ante este sitio: "Salimos juntos del boliche. Mariano con su manager, y yo con mi amiga. Nos saludamos afuera, y después cada uno se fue a su casa".

Por ese entonces, Puppi ya había dado por concluida su relación con un productor de televisión y había puesto sus fichas en el padre de Olivia (12), Milo (8) junto a Juliana Giambroni y de Alma (44) fruto de su relación con Camila Cavallo.

Y si bien en Intrusos aseguraron que hace días los vieron "cenar en un restaurante" y que luego "ella pasó la noche en la casa de Martínez", lo cierto es que la relación se terminó.

"No quiero generarle incomodidad a Mariano. Me pareció raro que salga todo esto ahora. No quiero que hablen cosas que no son", cerró Lourdes Puppi.

Cómo había sido el flechazo de Mariano Martínez con Lourdes Puppi

Apenas comenzada la primavera, la noche porteña hizo que Mariano Martínez (42) se encontrara con una bellísima bailarina llamada Lourdes Puppi (25), y la buena onda entre ellos quedó registrada en un video ¡que subió el propio actor a Stories, arrobando a la rubia en cuestión! "Los vieron charlando toda la noche en una mesa de un boliche", había precisado Estefanía Berardi.

El divertido momento fue en un local nocturno en Palermo, y al mostrar las imágenes en Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) la periodista había revelado que la chica que obnubiló a Mariano era Lourdes, una exparticipante de Combate que además pasó por ShowMatch junto a Mica Viciconte, y Bienvenidos a Bordo como azafata.

"Es profesora de educación física, una bailarína buenísima. Hasta hace poco estaba de novia, pero le mandé un mensaje y me dijo que ya no estaba más de novia", había comentado Berardi sobre Puppi.