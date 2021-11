Gustavo Martínez reveló que Ricardo Fort le envía señales del más allá: "Está presente"

En medio de los tiernos mensajes que le dedican los hijos de Ricardo Fort, siempre recordándolo con ternura, el tutor de los adolescentes, Gustavo Martínez, reveló las señales que les envía a ocho años de su muerte.

"Ricardo está presente, sí. Me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo. Y una vez entro y no escuchaba nada, no había nada... Ricardo ya había fallecido. Y escucho ruidos, de repente, muchos ruidos. ¡Dame la puerta que me la llevo! Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar. Feli me contó lo mismo, que fue igual. Ahora ya no voy ahí, ¿para qué?", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En ese punto, recordó cómo reaccionó ante esa situación.

"Quedé en shock cuando sucedió. No es que me dio miedo, pero es como una cosa que no parece real. Ves algo que no se ve. En ese momento vi una imagen de Ricardo. Y Felipe también me contó que, otro día distinto, había visto algo parecido. Yo creo que era la imagen de Ricardo, por supuesto que sí", sumó, reflexivo.

Y se despidió reivindicando su relación con el empresario, de quien se apartó dos veces pero regresó cuando él lo volvió a llamar.