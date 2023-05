Guillermo Coppola reveló su charla con la China Suárez tras su entredicho: "No tendría que haber hablado"

A principios de mes, en Intrusos, Guillermo Coppola generó reacciones tras revelar, presionado por Marcela Tauro, que la China Suárez estaría en pareja con “un hombre de 60 años”, tras lo cual la actriz le salió al cruce en las redes sociales.

La ex de Benjamín Vicuña y Rusherking aseguró que habló con el representante de Diego Maradona por teléfono, y que este le desmintió todos sus dichos, asegurando que habló “para no hacer quedar mal” a la panelista del ciclo de América.

Tras este cruce, Yanina Latorre reveló en LAM que la China habría tenido un affaire en realidad con el productor Rodo Lamboglia (46), lo que habría desatado otro escándalo, mientras Coppola aseguraba que la actriz “entendió mal” sus dichos.

En Implacables, Guillermo Coppola habló sobre la grabación de su serie autobiográfica, y alabó el trabajo de Juan Minujín sobre su caracterización, pero también habló sobre su entredicho con la actriz, asegurando que “no tiene que meterse”.

GUILLERMO COPPOLA HABLÓ SOBRE SU ENTREDICHO CON LA CHINA SUÁREZ A CAUSA DE UN RUMOR DE ROMANCE

“Justo hace un ratito lo hablábamos… que es un tema en el que no tengo que meterme”, aseguró, con su habitual histrionismo. “A la China Suárez la respeto. Respeto, por sobre todo, a los demás. Soy un tipo respetuoso de la vida”, agregó, mientras la cronista le consultaba si “se le escapó”.

“Me equivoqué”, asumió “Guillote” Coppola. “Dije ‘perdón’, lo hice público… Mala mía, porque no tendría que… Conducía Marcela, que me hace una pregunta, y yo no quise que quedara mal, pedaleando en el aire. Yo dije que había un rumor que nos había llegado, pero que de confirmarse lo íbamos a contar”, agregó.

“Era un rumor. Listo. Lo dejamos ahí. Ella me llamó. Tenía su razón y le creo haberle dicho que me equivoqué, aunque en principio no había dicho nada. (…) Pero yo no tengo que hablarlo, por eso me disculpo porque no lo tendría que haber dicho, no es mi estilo y no soy de meterme en cosas que desconozco”, señaló.

Asimismo, Coppola dijo desconocer si la China Suárez aceptó su pedido de disculpas. “No sé si las aceptó, pero, si bien no dije concretamente nada, no tendría que haber hablado de ella porque no tenía conocimiento”, cerró.