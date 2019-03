A principios del año 2000, Diego Maradona (58) se instaló en Cuba para iniciar su tratamiento contra las adicciones. En ese momento, el Diez había viajado con Claudia Villafañe (56) y Guillermo Coppola (71), pero el vínculo con ambos se cortaría en 2003 y en marzo de ese año ella presentaría el divorcio por “abandono del hogar en julio del 98”.

En el contexto de las explosivas declaraciones de Matías Morla sobre que Diego reconocerá en breve la paternidad sobre tres hijos nacidos en Cuba, fruto de dos relaciones diferentes, Coppola se refirió al respecto.

En una nota con Noticiero 13, Guillermo tomó distancia y trató de cuidar a Maradona respecto de una época en la que estaba soltero. “Estuve con él hasta noviembre de 2003. Si me dicen en ese período diría que estoy libre de duda, porque yo estuve. Después de eso, no sé”.

Ante las preguntas del periodista, Guillermo se excusó: “Son temas que son de cada uno. Mi estilo es este, la reserva, la intimidad del amigo, el cuidado. Lo voy a hacer siempre, hasta el día que me muera”. Y agregó: “Salíamos. Teníamos nuestras cosas. Ahora, yo no tenía idea de esto, en absoluto. ¿Si me da que pensar si esto es cierto? Por supuesto, porque lo está diciendo su abogado y amigo con una claridad increíble”.