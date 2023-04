Guillermina Valdés usó un juguete íntimo y se lo llevó puesto al supermercado: “No es cómodo”

Guillermina Valdés sorprendió al hablar en forma pública de su vida íntima. Según explicó en Loft 911, el programa de streaming en el que trabaja con Brenda Gandini, Cande Molfese y Minerva Casero, usó un juguete sexual y se fue con el objeto al supermercado.

La actriz y empresaria contó su experiencia con las llamadas "bolitas chinas": “Me sentí rara con esas dos bolas. Fui al supermercado, por ejemplo. Habla bastante bien de mí que no se deslizaron. Quedaron ahí, no bajaron. O sea que hay un tema contráctil importante. No vibra, solamente las tenés que tener en su lugar. No es cómodo, a mi nadie me avisó que lo era. Veré con el tiempo”.

“Lo recomiendo como ejercicio. Quizás es mejor quedarse caminando en la casa porque pensar que se te pueden salir las bolas es un tema, pero llegué y estaba todo en su lugar, aunque todo el tiempo tenía la sensación de que las perdía. Pero bueno son indistinguibles, vos las ves y pueden ser un juguetito de Lorenzo o de Igor, mi perro”, concluyó Guillermina.

QUÉ DIJO GUILLERMINA VALDÉS DE SU VIDA SENTIMENTAL