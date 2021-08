Guillermina Valdés mandó al frente a Jimena Barón con el "Señor Habano": "Vos me confirmaste que viene al asado con vos"

Jimena Barón no da el brazo a torcer en torno a revelar datos sobre el misterioso “Señor Habano”, el pretendiente del que poco y nada se sabe, salvo que estuvo con ella este fin de semana en una fiesta. En La Academia de ShowMatch, Guillermina Valdés mandó al frente a la cantante al revelar que está invitada “con su pareja” a un asado en su casa, algo que ella negó terminantemente.

Todo comenzó cuando en la pantalla de la pista mostraron una imagen de Jimena con un gran vaso de fernet con cola, y Marcelo Tinelli quiso saber si toma alcohol, con miras a organizar un gran asado en su casa con su familia y los jurados. “Yo tomo alcohol, sí, sí. “Tomo alcohol y fumo habanos, ahora”, dijo ella bromeando, mientras el conductor le preguntaba a Guillermina si la convocatoria será con o sin parejas.

“Es ‘con’”, le respondió su mujer Guillermina y cuando Marcelo quiso saber si Jimena Barón iba con Matías Palleiro, la modelo aseguró: “Está confirmado el muchacho. Vos me confirmase ayer. No Tomás, Matías”. “No te confirmé, me preguntaste y te dije que si iban todos en pareja obvio me siento una fracasada, sola, pero tampoco sé si yo estoy en pareja como para que vaya”, se defendió La Cobra, entre risas.