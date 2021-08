Guillermina Valdés habló de sus emotivas visitas a Soledad Aquino en la clínica: "Voy a verla porque nos conectamos como mujeres"

Guillermina Valdés contó cómo es su relación con Soledad Aquino e hizo referencia a las visitas que le hace mientras permanece internada tras un trasplante de hígado. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la jurado de La Academia dio detalles del vínculo que mantienen como familia ensamblada y destacó que va más allá de eso ya que tienen una conexión especial.

“Marcelo nos dio una nota y nos habló de la relación de sus exmujeres y contó que vos fuiste y la maquillabas a Sole, algo que por ahí el público no conoce de su vida”, expresó Ángel de Brito y Valdés respondió: “Sí, la verdad es re lindo, a veces Paula pasa a verlo a Fran y nos ponemos a charlar, es un amor y nos reímos porque somos las dos cancerianas con luna en pisis. Tenemos cosas en común más allá de que no somos iguales y nos respetamos”.

Más sobre este tema El gesto de Guillermina Valdés con Soledad Aquino que conmovió a Marcelo Tinelli: "Se me caían las lágrimas al verla maquillándola en terapia"

Respecto a su relación con Aquino, la empresaria contó qué es lo que las une en la emisipon de eltrece: “Con Sole siempre tuve una relación muy linda, es una mujer muy divertida y amorosa que lamentablemente está transitando esto. Pero es de hierro, yo no puedo creer por todo lo que está pasando y cómo viene evolucionando de a poco, me uno a ella como mujer. No es que voy porque es la ex de Marce o la mamá de las chicas, voy a verla porque nos conectamos como mujeres. Yo sé que va a salir adelante y que va a estar todo bien”, finalizó.