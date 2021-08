Guillermina Valdés habló de su relación con Sebastián Ortega, tras su conflictiva separación: "Nunca juzgué y acepté"

Los últimos meses, los mensajes de amor y de contención de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino, quien fue su primera esposa y madre de Mica y Cande, luego de recibir un trasplante de hígado y sufrir complicaciones en su salud, no solo expuso ante los medios la buena relación que el conductor de ShowMatch tiene con su expareja, también visibilizó el cercano y afectuoso vínculo que Guillermina Valdés construyó con Soledad, como con Paula Robles, también expareje de Marcelo, madre de Francisco y Juana Tinelli.

Reafirmando en un móvil con LAM que el armonioso ensamble se dio con el tiempo y de modo natural, Valdés habló por primera vez de su conflictiva separación de Sebastián Ortega, con quien se convirtió en mamá de Dante, Helena y Paloma.

"¿Qué pasa cuando esa onda (entre ex) no se da? Cuando las relaciones terminan mal y hay conflictos", le preguntó Ángel de Brito a Guillermina, en alusión a su historia personal con el productor de TV, finalizada en 2011.

"Yo nunca he hablado mucho de mi otra relación. Yo respeto mucho el camino de cada persona. Pero también entiendo que los hijos son lo primero. El ego, lo que uno siente, hay que dejarlo a un lado en ciertos casos. Nunca juzgué, siempre acepté y abracé esa situación". G-plus

Con reservas, la actriz contestó y reflexionó al respecto: "A veces nos pasa eso, pero la aceptación está buena. A veces no se da y uno acepta. Aceptarlo es un aprendizaje. Ahora que los chicos crecieron para mí es más fácil porque ellos eligen, ven... Yo nunca he hablado mucho de mi otra relación. Yo respeto mucho el camino de cada persona, porque cada persona es libre. Pero también entiendo que los hijos son lo primero. El ego, lo que uno siente, hay que dejarlo a un lado en ciertos casos. Nunca juzgué, siempre acepté y abracé esa situación, también. Dije 'esto es así y hay que transitarlo así'. Y estuvo bien. Y mis hijos están bien, que es lo único que a mí me importa".

Intrigado en el tema, el conductor de LAM retrucó: "Imagino que cuando te separaste de Sebastián Ortega debe haber sido difícil, pero después pasan los años y las relaciones mejoran. ¿Ustedes pudieron recomponer?". Y Guillermina Valdés dio escuetos detalles del vínculo actual que mantiene con su ex: "Nosotros tenemos un diálogo, hablamos de los chicos, de vez en cuando, y eso está muy bien. Si ellos necesitan algo. Nosotros hablamos, sí, sí".