Guido Kaczka, el showman del entretenimiento: "Lo que más disfruto es el encuentro con el público"

El conductor, que acaba de debutar con Otra noche familiar por la pantalla de eltrece, charló con Ciudad en un mano a mano imperdible.

Guido Kaczka (40) se mueve por el set de televisión con la naturalidad de quien creció entre cámaras, cables y micrófonos. Es que ya han pasado 35 años desde la primera vez que pisó un decorado, cuando tenía tan solo 5 y acompañaba a sus hermanos, Emiliano y Analía, a las grabaciones de la tira Pelito donde actuaban.

Así, el camino a la fama se dio naturalmente y desde muy pequeño con sus participaciones en los clásicos Clave de Sol, El Árbol Azul, Alta Comedia, Grande Pá, Verano del 98, Chiquititas y la lista sigue… Hasta que un día Guido se animó a ponerse el traje de conductor y el éxito lo volvió a acompañar.

Después de consolidarse en ese rol gracias a ciclos como Los 8 escalones, A todo o nada y La Tribuna de Guido, Kaczka vuelve a apostar al entretenimiento con su nuevo programa, Otra noche familiar (lunes a viernes, 21:30 hs por eltrece) y habló con Ciudad tras el esperado debut.

- ¿Qué te resultó atractivo de la propuesta de Otra noche familiar?

- Tiene muchos condimentos para que la gente se divierta, como el juego “El perro del millón” en el que participan con sus mascotas y un espacio para que el público pueda demostrar su talento. Además, hay un segmento de preguntas y respuestas con a novedad de que los participantes tienen las resoluciones para poder leerlas antes en eltrecetv. El tema es que son muchas y tienen que recordarlas así que es una mezcla entre lo que saben, el esfuerzo, la memoria y los nervios que juegan un rol fundamental en esa situación. ¡Es el primer programa de preguntas y respuestas que ya te las dan!

"Al empezar de chico me pasa al revés que a muchos con la fama: no tengo la sensación de salir a la calle y que nadie me pueda reconocer. No conozco otra realidad por mi historia" G-plus

- ¿Seguís sintiendo esa adrenalina y nervios antes de un estreno, después de tantos años de experiencia?

- Sí, me sigo poniendo nervioso. Los nervios son distintos, cambian de forma y de sentido con el paso de los años. Pero querés que las cosas salgan bien y hay mucha expectativa de cómo va a funcionar, así que es lógico. Uno prepara todo pero en los programas en vivo hay elementos que uno no puede controlar, especialmente en el encuentro con los participantes y eso es lo que lo hace entretenido.

- ¿Te sentís tan cómodo como se ve en el rol de conductor de este tipo de programas?

- Sí, pero no lo hago por sentirme cómodo porque siempre estoy buscando qué factor nuevo incorporar. Lo que más disfruto es el encuentro con los participantes, con el público y el divertimento auténtico. Los juegos para mí son una excusa para encontrarse y divertirse con la gente. Por eso, siempre hay que estar atento al otro y a su reacción.

Guido al frente de su nuevo ciclo "Otra noche familiar" (Foto: prensa eltrece).

- ¿Cómo reaccionás ante la competencia? ¿Estás muy atento al rating?

- Con el tiempo va cambiando el modo de ver las cosas, pero lo que no cambia es que le presto atención porque es un dato para saber cuánto gusta lo que estás haciendo. Es un dato estadístico, no exacto, pero que sirve. Lo tomo como eso, un dato más, un indicador. Pero pasa muchas veces que hay cosas que parecen tener un rating bárbaro y al otro día no lo tienen; y viceversa.

"Casarnos con Sole el año pasado fue una oportunidad para reunir a la gente que uno quiere y compartir el amor que tenés con tu pareja" G-plus

- El programa se llama "Otra noche familiar", ¿cómo son tus noches familiares junto a tu mujer, Soledad Rodríguez, y tus hijos Benjamín (4), Helena (1 año y medio) y Romeo (10, fruto de su relación con Florencia Bertotti)? ¿También van por lo lúdico?

- En mi casa no hay una cuestión de tanto juego sino de búsqueda del encuentro. Así como el juego permite conocerte, en mi familia no hace falta jugar para que eso suceda, pero sí somos de charlar y de tratar de pensar y sentir de manera auténtica. Así es un poco la intimidad de mi familia. El programa no es que tiene tanto que ver con la familia sino con eso familiar, con lo que te resulta conocido. ¿Viste cuando te encontrás con alguien que no es tu familiar pero sentís que lo conocés? Eso pasa con los participantes en el programa, que sentimos esa familiaridad, que nos conocemos.

- ¿Sentís esa familiaridad con el público en tu encuentro con la gente?

- Sí, enseguida cuando salgo a la calle escucho un “¡Guido!” (risas). A mí me causa gracia porque en general cuando me reconocen es más una cosa natural, me saludan como si ya nos hubiéramos visto y por el tono con el que lo hacen a mí me da la misma sensación, de que yo también los conozco.

- ¿En algún momento padeciste que la gente te reconozca en la calle?

- No. La verdad es que lo tengo incorporado porque como arranqué de tan chico siempre tenés la sensación de que te pueden reconocer, por más que a veces puede no suceder. Así que al empezar de chico me pasa al revés que a muchos: no tengo la sensación de salir a la calle y que nadie me pueda reconocer. No conozco otra realidad por mi historia, si bien he tenido momentos de mayor o menor popularidad, siempre había alguien que me decía “¡Guido!”. Lo tengo incorporado, así que no lo padecí nunca porque tiene que ver con mi historia.

Guido y la posibilidad de agrandar la familia: "Los hijos son un proyecto y uno trata de darle el mayor sentido posible a la vida para poder vivirla más intensamente. ¡Así que podría ser!" G-plus

- ¿Y tu mujer cómo lo vive, que tiene un perfil muy bajo?

- Nos acompañamos, como pasa en todas las parejas, pero en esta situación un poco excepcional. Pero Sole no lo padece nada y ahora que me lo preguntás, creo que nunca hablamos mucho del tema (risas). Siento que también tiene que ver con esto de tenerlo incorporado. Yo la conocí hace ocho años, cuando estaba entrando a eltrece, y siempre convivimos con la cuestión del trabajo y la popularidad. También tiene que ver con que la gente se acerca siempre con buena onda.

- Justamente, con Soledad están juntos hace ocho años, ¿por qué tomaron la decisión de casarse en 2018?

- Siempre estuvo la charla del casamiento. A los dos nos gusta la celebración de casamiento y el compromiso de ese modo, que no es el único modo. El que lo trae de su familia, por ahí por una reacción particular no le gusta nada, pero también puede pasar que le guste, y ese último es nuestro caso. Los dos tenemos eso de la familia tipo, que ya no es como antes, pero sí nos gusta el símbolo del casamiento. Pudimos celebrar, fue una oportunidad para reunir a la gente que uno quiere y compartir el amor que tenés con tu pareja. Así que tuvo que ver con eso la decisión. En términos prácticos, no nos cambió mucho el día a día porque hace muchos años que ya vivíamos juntos.

Guido y Soledad se casaron en abril de 2018 (Foto: archivo Ciudad).

- ¿Tienen ganas de seguir agrandando la familia?

- No sé, la verdad es que nos gustan los chicos, es algo que podría pasar. No es una cosa que te digo ‘no’ o ‘sí’ ahora. Pero si me preguntás por el deseo, a nosotros nos gusta tener hijos y todo lo que tenga que ver con “hacer” nos gusta. En definitiva los hijos son un proyecto y uno trata de darle el mayor sentido posible a la vida para poder vivirla más intensamente. ¡Así que podría ser!