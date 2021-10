La guía infaltable del fin de semana: los estrenos del cine, del teatro y shows en vivo

LOS ESTRENOS DE CINE DE ESTA SEMANA

Cato (drama)

Cato (Tiago PZK) es un joven que aspira a convertirse en una estrella del freestyle pero una desafortunada tragedia familiar lo deja a la vista de la policía como un delincuente y debe huir.

Sin embargo, la suerte vuelve a tocar a su puerta y de esta manera el joven volverá a encontrar una forma de limpiar su nombre y alcanzar su sueño.

Halloween kills (Terror)

La nueva entrega de Halloween retoma la historia de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), que descubre que no ha logreado librarse del asesino psicópata Michael Myers tal como había creído.

De esta manera, Laurie, su hija Karen y su nieta Allyson deberán escapar nuevamente del maniático, que dejará un tendal de cuerpos a su paso mientras inicia una verdadera búsquea implacable.

El último duelo (Drama histórico)

La nueva película de Ridley Scott narra los eventos que llevaron al último duelo autorizado en suelo francés, que casualmente ocurrió dos caballeros amigos, que se convirtieron en rivales a raíz de una tremenda acusación.

El film cuenta con los protagónicos de Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck y otros destacados intérpretes.

Vivir su vida (drama)

El clásico de Jean Luc Godard regresa a las salas cinematográficas con la historia de una veinteañera del interior de Francia que abandona a su marido y a sus hijos para iniciar una carrera de actriz en París.

Con su sueño en mente, la joven prueba suerte como vendedora en una disquería pero no logra obtener suficiente dinero para sobrevivir en la gran ciudad y entonces decide ejercer la prostitución.

TRES PROPUESTAS PARA IR AL TEATRO

Una casa llena de agua

Sala Enrique Muiño, CABA

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena (Violeta Urtizberea) le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

Pompidú

El Culturan San Martín, CABA

Érica, una joven psiquiátricamente inestable vive un romance repleto de poesía, verdades e inocencia con un príncipe, que en lugar de corcel anda en bicicleta. Un príncipe que se llama Inti (y que sólo existe en su cabeza).

La tía Susana, que se hizo cargo del cuidado de Érica desde que la madre murió y el padre se mudó a París con su nueva familia, ahora está enferma. Pondrá la excusa de que debe ayudar a una amiga (porque Susana vive por y para los demás y es incapaz de mostrarse vulnerable), por lo que Érica no tendrá más remedio que viajar a París. Cuando Inti se entera de su inminente partida intenta retenerla, robándole las pastillas para que no se estabilice y no deje de verlo.

Los juegos de la granja en canciones

Sociedad Italiana San Fernando, San Fernando

El gaucho Zenón y los animalitos de la granja cantan y bailan en este musical para los niños que emula el éxito de los conocidos videoclips que se hicieron famosos a través de la televisión y las redes sociales.

SHOW MUSICAL

Abel Pintos

16 y 17 de octubre Movistar Arena