Griselda Siciliani reveló su charla con Tinelli tras su renuncia: "Fue amena aunque no nos pusimos de acuerdo"

A fines de octubre, Griselda Siciliani decidió abandonar uno de los programas más exitosos de la televisión argentina: ShowMatch.

Y así, a pesar de que seguía en carrera, la actriz dio un paso al costado y se fue del Bailando. ¿Sus motivos? Nuevos proyectos y la incomodidad que le generaba la pelea mediática entre Cinthia Fernández, Martín Baclini y Luciana Salazar, una situación que no quiso avalar.

“Si bien es cierto mi proyecto con España, yo no me sentía bien viendo a un hombre hablando de una mujer de manera despectiva", explicó en su momento.

Su renuncia despertó revuelo y desconcierto entre participantes, productores y, también, en el conductor del ciclo. Entrevistada por la revista Gente, la protagonista de La mujer de al lado contó cómo Marcelo Tinelli se tomó su renuncia y en qué términos se despidieron, aunque no quiso dar demasiados detalles ya que lo definió como "un diálogo íntimo" que "jamás expondría".

"Cada uno expuso y sostuvo su mirada sobre la situación y aunque no estuvimos de acuerdo, la despedida fue muy amena", aclaró la actriz. Y agregó: "Nos conocemos hace mucho tiempo, por lo que tenemos la confianza para entender al otro y su elección de camino".

En relación a las repercusiones de su partida y a los comentarios que hablaban de temas de ego o supuestos privilegios que la actriz habría exigido, Siciliani fue contundente: "Realmente, no importa lo que se diga. Hice un gran sacrificio personal: dejé un trabajo que me encantaba, como es bailar, y un sueldo que también me encantaba", dijo la actriz, que destacó priorizar los valores que sostiene y sus sentimientos.

Y remató: "Entiendo que los cambios culturales son lentos, pero para que se produzcan tenemos que tomar las riendas hoy. Quienes tenemos la capacidad de ver violencia o machismo, debemos iluminar haciendo stop y diciendo: 'Esto no está bien'. Es una responsabilidad".