Grave frase de Matías Defederico sobre las acusaciones de Cinthia Fernández: "Ella me amenazó constantemente y cumplió"

El exmarido de la panelista de LAM anunció que recurrirá a la Justicia. “Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales... Quien me amenazó constantemente con hacerme mier... fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido”, lanzó, polémico.

“Me quiso pegar a mí. Sí le pregunta a mi hija, ella dice 'esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá'. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome 'por favor, no me denuncies’”, relató la modelo en el ciclo.