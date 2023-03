Gran Hermano| Marcos explotó contra Julieta tras un juego: "Lo hizo a propósito"

Hasta ahora Marcos Ginocchio jamás había manifestado enfático un enojo, y este martes lo hizo nada menos que con Julieta Poggio, su amiga y beneficiaria de su salvación en la última placa.

El vehemente reclamo del campeón de artes marciales mixtas a la actriz fue por un juego del que también participaron Camila Lattanzio, Nacho Castañares y Romina Uhrig, que consistía en pasarse una pelotita unos a otros a través de unos cuencos, y dejarla en un tubo gigante.

"¿Por qué la pasás tan rápido?", protestó el Primo con rostro indignado cuando todos perdieron uno de los varios intentos de la prenda, que tenía como premio comer comida exquisita.

De hecho, en el pasamanos anterior el salteño había advertido a su compañera: "Juli, más despacito".

LA REACCIÓN DE JULIETA POGGIO A LOS REPROCHES DE SUS COMPAÑEROS DE GRAN HERMANO

Durante la prueba, Julieta Poggio fue objeto de las chicanas de Nacho Castañares y Romina Uhrig, quienes la apuraban.

Pero una vez que la pelota cayó al piso y Marcos Ginocchio moderó su furia con un simple comentario, fue Romina quien la criticó: "Juli, concéntrate".

"Lo hizo a propósito", aseguró luego el Primo.

Hasta que Julieta Poggio se plantó para frenar las burlas en su contra: "No empiecen eh, porque estamos jugando. No es una prueba de líder esto. Se me cayó la pelota. No estaba desconcentrada".