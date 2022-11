Gran Hermano 2022: el trágico accidente en el que murió el hermano de Juliana Díaz

Hace pocos días Juliana Díaz en Gran Hermano 2022 se abrió a contar su dolorosa historia personal. En agosto del año pasado la joven perdió a su hermano en un accidente automovilístico y compartió con sus compañeros la tristeza que aun lleva.

Luciano Díaz, tenía 32 años cuando falleció y guardaba un notable parecido con la concursante, quien fue la primera en ponerse en pareja dentro de la casa. Trabajaba como gerente del Banco Nación de Chañar Ladeado, una localidad de la provincia de Santa Fe y tenía un gran fanatismo por de la pesca.

El accidente ocurrió en la ruta nacional 33 cuando joven manejaba su auto en dirección a la ciudad de Firmat el 8 de agosto de 2021.

"Se sacaron una foto mi hermano y mi mamá y al otro día falleció. Me sentí super mal por no haber podido disfrutarlo o pasar un rato con él". G-plus

ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE LUCIANO, EL HERMANO DE JULIANA DE GRAN HERMANO 2022

Según contaron medios provinciales, Luciano Díaz manejaba un auto Volkswagen Vento cuando perdió la vida tras chocar contra un camión Scania a las 22:20 hs, en la “Curva de la Blanqueada”, ubicada en el kilómetro 675 entre Chovet y Firmat.

Juliana, a flor de piel, relató su tristeza por la trágica muerte de su hermano. "Siempre viví lejos de mi familia y cada vez que volvía a la ciudad no pasaba tiempo con mi hermano o como éramos tan distintos cuando me decía de hacer algo, comer en familia o lo que sea, no me pintaba. Siempre tenía otros planes", aseveró.

“Ese fin de semana, el día anterior a que muriera, fueron a merendar con mi mamá y con mi sobrino de corazón para festejar que mi mamá se había podido comprar un auto nuevo. Me dijeron de ir y no sé... no tuve ganas. Se sacaron una foto y al otro día falleció. Me sentí super mal por no haber podido disfrutarlo o pasar un rato con él", aseguró, conmovida.

