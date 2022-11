Gran Hermano 2022: Maxi dijo una repudiable frase sobre Juliana y ella reaccionó indignada

Juliana y Maxi, una de las parejas de Gran Hermano 2022, protagonizaron una tensa charla, luego de que ella fuera blanco de una repudiable frase de su novio.

"Es una calienta pi...", dijo el participante, enojadísimo con Juliana porque le mostró un pecho y otro compañero lo vio.

Sin poder creer la desubicada reacción de Maxi, la joven lo encaró y le exigió respeto.

TENSA CHARLA DE JULIANA Y MAXI EN GRAN HERMANO 2022

Juliana: -Soy tu novia, respetame. No me podés decir 'calienta pi...' adelante de los chicos.

Maxi: -Yo estaba quedando como un boludo, en la cama, y me salió decir eso. Y como lo hiciste dos veces, dije 'parece que le gustara…'.

Juliana: -No, no. Amor, no me podés tratar de calienta pi... adelante de los pibes.

Maxi: -Le puse rótulo a lo que estabas haciendo. Me sentí un boludo.

Juliana: -A vos te lo estaba haciendo... No está bien lo que dijiste.

Maxi: -No está bien ninguna de las dos cosas. Quedar yo como un boludo porque vos te estás exhibiendo... Esa no es mi onda. Salvo que tengamos otro tipo de relación y ahí no me va a molestar....

Juliana: -¿De repente querés tener otro tipo de relación?

Maxi: -Mi amor, no sé qué querés vos. Porque yo veo tu onda y nos estamos conociendo.

Juliana: -¿Qué onda? Me estás tratando de calienta pi... y ahora me decís 'tu onda'.

Maxi: -Bueno, no pasa nada, disculpá... Pero la verdad es que me molesta, gorda. Me jode. No me pinta estar con alguien así.

Juliana: -Me dejás súper mal parada...

Maxi: -Me calenté y lo dije así...