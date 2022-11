Gran Hermano 2022: Martina contó por primera vez el episodio de acoso que sufrió, tras el escándalo con Alfa

Martina, exparticipante de Gran Hermano 2022, relató el acoso sexual que sufrió cuando era adolescente. La joven rememoró el episodio de violencia de género luego de la grave situación que ocurrió en la casa con Alfa y Coti.

"Gracias a Dios hoy ya no, pero cuando era más chica, cuando iba a bailar, te estoy hablando de 14, 15 y 16 años, nos poníamos en fila porque si no te tocaban el culo. Eso también es acoso”, contó Martina en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Hoy alguien me hace eso, me doy vuelta y le pego una piña. Antes estaba normalizado y estaba súper mal. No tienen que tocarte, como que antes lo veíamos distinto pero no era normal”, cerró Martina, haciendo hincapié en que hoy por hoy reaccionaría diferente al acoso que sufrió de adolescente.

LA REPUDIABLE ACCIÓN DE ALFA CON COTI EN GRAN HERMANO Y LA SANCIÓN QUE TUVO

El programa prefirió no mostrar las imágenes, pero sí puso el audio de sus dichos y grave relato de la participante. “En un momento se acuesta, se tapa con la frazada y pone la mano levantada así y me dice ‘mirá, mirá’”, recordó la concursante, mientras en ese momento ponían la frase de Alfa en aquella situación.

“Mirá, mirá, Cotita. Diez de circunferencia, Cotita. Mirá, un desodorante”, fue la frase de la polémica, por la que Alfa fue llamado al confesionario unos minutos después y advertido que iba a tener un costo su actitud por “quebrar los límites del respeto”.

“Estamos jorobando. Estamos bromeando”, se excusó el hombre, después de que Maxi, otro de los participantes, cuestionó su accionar.