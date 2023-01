Gran Hermano 2022: Marcos Ginocchio la rompió con la guitarra en "la peña del primo"

El asado que organizó Gran Hermano en la casa en lugar de la habitual gala de eliminación dio para todo, y en medio del escándalo por la carne en mal estado se coló la escueta participación de Marcos Ginocchio como guitarrista.

“El primo”, como lo conocen todos los participantes, recibió una guitarra por parte de la producción y aprovechó el contexto “folklórico” para darle rienda (o cuerda) suelta a la música entre sus compañeros, aunque sorprendió al cantar Say you won't let go, de James Arthur, demoliendo cualquier tipo de ambientación.

En medio de fardos de pasto, muchos compañeros vestidos con bombachas gauchescas, Marcos amenizó la cocción del asado, los chorizos y las provoletas con acordes y estrofas que pegaron entre sus compañeros en un momento bautizado en las redes como “La peña del primo”.

MARCOS AMENIZÓ LA ESPERA DEL ASADO DE GRAN HERMANO CON SU GUITARRA

En Twitter, “La peña del primo” se volvió furor y los usuarios de esa red social no dudaron en llenar de comentarios la pantalla con una ocurrencia mejor que otra sobre la pésima pronunciación de Marcos.

"Me olvido de lo mal que pronunció absolutamente todas las palabras si marquitos canta say you won’t let go" y "Me enamore hasta de su peor defecto", fueron solo dos de los comentarios de los fans del salteño.

"Canta feo, pero Diossss, hace todo bien este tipo", destacó otro seguidor de uno de los favoritos para ganar Gran Hermano 2022. "¡Qué me importa que cante mal, está literalmente cantando el himno de las hopeless romantic!", señaló otra usuaria.