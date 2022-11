Gran Hermano 2022: desopilante reacción de Julieta Poggio al depilarse mal las cejas

Luego de llorar desconsolada por una pollera, Julieta Poggio volvió a protagonizar un divertido momento fashion en la casa de Gran Hermano 2022: la participante se depiló mal las cejas y reaccionó horrorizada.

“Ay, no Dani, mirá. Me corté mucho los pelos con el alicate", dijo la modelo, mientras miraba una de sus cejas.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: el blooper de Julieta Poggio al pelar una papa por primera vez en su vida Gran Hermano 2022: la tía de Julieta Poggio le pasó factura a Santiago del Moro en vivo y sin filtro

Con buena onda, su compañera le respondió: "¿Se nota?". Y Julieta, gritando, le respondió: "No sé boluda. Se nota. No me gusta para nada… No, no. ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué?".

"Me corté muchos los pelos. Se nota. No me gusta para nada… No, no. ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué?". G-plus

COTI, ROMINA Y MARÍA LAURA SE TENTARON CON LA ESCENA DE JULIETA EN GH

Al ver la increíble escena de Julieta, al borde del llanto por depilarse mal las cejas, María Laura, Coti y Romina no contuvieron las carcajadas.

"Ay, pará, boluda. Me hago pis", le dijo una compañera a la modelo, tentada de la risa.