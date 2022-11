Gran Hermano 2022: Daniela conmovió a sus compañeras con su fuertísima historia de vida.

Daniela de Gran Hermano 2022, quien estuvo nominada dos veces pero logró salvarse de ir a placa, abrió su corazón y contó su dura historia de vida. Conmovidas por el relato de la joven, las chicas de la casa la apoyaron incondicionalmente.

"Cuando mi mamá se separa de mi papá, mi papá pierde su primer matrimonio y después tuvo otro matrimonio. Y si lo veía era una vez al mes, cinco minutos, cuando él le llevaba la plata a mi mamá porque de eso no me voy a quejar, nunca nos faltó un plato de comida gracias a mi viejo", les contó a Romina, la Tora y Cata.

"Yo no quería que vayan mis amigas ni nadie a mi casa porque me daba vergüenza, me sentía mal. Hacía pis en un balde, ¿entendés?". G-plus

"Me faltó ese compartir, no sé. Un juego, ir a una plaza con mi viejo. Mi mamá se quedó sola conmigo, con mi hermana y con mi tía. Después pudo comprar un terreno. Todos los fines de semana yo iba con mi mamá y hacíamos el techo, las paredes. Y yo no quería que vayan mis amigas ni nadie a mi casa porque me daba vergüenza, me sentía mal. Hacía pis en un balde, ¿entendés?", sumó la participante, haciendo hincapié en que su situación económica era muy difícil.

DANIELA DE GRAN HERMANO 2022 CONTÓ CÓMO LOGRÓ SALIR ADELANTE CON SU FAMILIA

En la misma línea, añadió orgullosa que con esfuerzo pudieron salir adelante y revertir su delicada situación.

"No teníamos ayuda de nadie ni nada. Mi mamá dejó de comer, decía el famoso 'no tengo hambre' o 'yo no ceno de noche', toda mi vida. Y hoy lo entiendo". G-plus

"De a poco fuimos avanzando y haciendo las cosas. No teníamos ayuda de nadie ni nada. Mi mamá dejó de comer, decía el famoso 'no tengo hambre' o 'yo no ceno de noche', toda mi vida. Y hoy lo entiendo".

"Yo me enfermé un montón de veces y todo era relacionado con mi viejo porque yo sabía que hasta que yo no sane el dolor que tenía adentro o lo perdone, no iba a estar bien conmigo misma tampoco", cerró Dani, llorando.