La gran apertura de Grandes éxitos, el nuevo ritmo del Súper Bailando, con Fer Dente, Flor Otero y Tripa

El nuevo ritmo del Súper Bailando contó con las presencias de Germán "Tripa" Tripel, Flor Otero (su mujer, con quien tiene a su hija Nina, de 4 años) y Fer Dente, quienes deslumbraron con su talento en el escenario y le dieron apertura a Grandes éxitos.

El encargado de abrir el telón fue Tripa, quien interpretó Welcome to the jungle, de Guns N' Roses, lookeado con gafas oscuras, campera de jean y pañuelo en la cabeza.

A su turno, le siguió Flor. Con un estilo muy rockero y outfit negro, la artista se puso en la piel de Cyndi Lauper para entonar el famoso hit Girls just want to have fun.

Por último, Fer Dente cerró la coreografía con una deslumbrante versión de Don’t stop me know, otro de las grandes canciones que recuerdan al inolvidable Freddie Mercury en Queen.

¡Talento en el escenario!

