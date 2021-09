Graciela Alfano contó que quiso vengarse de su vecino: “Pensé seriamente en matar a mi abusador”

Graciela Alfano confesó que pensó en matar a su vecino, quien abusó sexualmente de ella desde los cuatro hasta los siete años. En Podemos Hablar, la actriz contó que cuando se volvió una adolescente se dirigió al domicilio del hombre con “pensamientos oscuros y concretos”.

“Años después, yo me compré mi primer auto, tenía 19 años y me fui al lado de la casa de este hombre con pensamiento oscuros y bien concretos, mi vida hubiera sido tan distinta… pensé seriamente en matarlo, por suerte no se produjo”, dijo la mediática en la emisión de Telefé.

Finalmente, Graciela reveló que acudió a su mamá y con mucho dolor contó que no la escuchó: “Yo entonces no sabía lo que estaba pasando, pero habían cosas que estaban mal porque yo le hacía lo mismo que él me hacía a mí a mis compañeritos. Entonces le conté a mi mamá pero lo ignoró muchos años”.