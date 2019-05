Graciela Alfano blanqueó que no fue objetiva con Matías Alé como jurado del Bailando... ¡con un sincericidio hot!

A 11 años de haberse separado de Matías Alé (41), Graciela Alfano (66) sorprendió con un tremendo sincericidio hot en Los Ángeles de la Mañana, vinculado a su pasado rol de jurado en el Bailando cuando el actor era participante.

Debatiendo sobre la actitud hostil que tuvo Flavio Mendoza, integrante del BAR en el Súper Bailando 2019, con la coach Georgina Tirotta, a quien le reprochó en vivo no haber puesto énfasis a su defensa sobre sus conocimientos artísticos, Alfano se puso como ejemplo, cuando estaba como jurado, y confesó que no era objetiva cuando Alé arribaba a la pista para realizar su performance.

"Cuando bailó Matías, que era mí pareja, a mí me gustaba más que nadie. Ya cuando salía y decía 'hola', yo, como diría Moria, 'vayaina' (vagina) húmeda". G-plus

"A mí, abiertamente, me pasó: cuando bailó Matías, que era mí pareja, a mí me gustaba más que nadie. Ya cuando salía y decía 'hola', yo, como diría Moria, 'vayaina' (vagina) húmeda. Tenía la 'vayaina' hidratada. Pero bueno, yo siempre lo dije, que él me gustaba y me gusta", expresó la nueva panelista de LAM, cosechando la risa de sus compañeros ante el inesperado bocadillo.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!