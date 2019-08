Desde que se sumó al panel de Los Ángeles de la Mañana, Graciela Alfano supo captar la atención y convertirse en noticia con sus inesperados comentarios o reacciones, como fue la de la semana anterior, que se aburrió en plena nota y se fue del programa por unos minutos.

En esta oportunidad, la exvedette se puso hot al ver una producción sexy de Mora Gody y con las declaraciones que la bailarina estaba dando desde el móvil de LAM.

"Ay, Ángel, ¡yo no puedo más! Me estoy abanicando. Mora vos calentás la pantalla. Me parece muy sexy... No creo que tenga que ver con sus abdominales, tiene una mirada que te pasa la neurona". G-plus

"En un evento, una actriz internacional vino directo a darme un beso. Me había visto el día anterior", dijo la participante del Súper Bailando. Y Alfano acotó, con un suspiro: "Ay, Ángel, ¡yo no puedo más!".

Atento al pícaro comentario, De Brito agregó: "Estás excitando a Graciela Alfano". Y le dio el pie a su panelista para que confiese con mayor énfasis que Mora la atrae: "Yo me estoy abanicando. Mora vos calentás la pantalla. Me parece muy sexy... No creo que tenga que ver con sus abdominales, tiene que ver con su energía. Tiene una mirada que te pasa la neurona".

Interesado en la declaración de Alfano, Ángel fue directo al hueso: "¿Tendrías algo con Mora Godoy?". "Eso es privado, se lo voy a contestar a ella en privado", contestó, obteniendo una sonrisa de la bailarina, que estaba escuchándole desde el móvil, hasta que De Brito la sumó a la charla: "Vos, Mora, dijiste que no descartás estar con mujeres". Y Godoy finalizó el inesperado coqueteo con una sugerente respuesta: "No, yo no descarto nada. Hoy estoy súper bien así (soltera)".