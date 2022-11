Gonzalo Valenzuela, polémico: "Fui más abusado que todas las mujeres que conozco"

El testimonio de Gonzalo Valenzuela (44) sobre los desubicados comentarios que recibe de parte de mujeres, tanto en forma personal como virtual, desencadenó un debate.

"Si yo fuera un tipo que se enojara o expondría, yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco", afirmó el padre de Silvestre, Alí y Ringo junto a Juana Viale.

"Abusado, que te griten por la calle, que te toquen el poto. Todas aquello que estamos en contra, a mí me pasan constantemente", explicó el actor en Tenemos que hablar de sexo, el ciclo de Tomka Tomicic que se emite por YouTube.

"Me llegan fotos de minas en pelotas, y me preguntó '¿por qué?' Si yo denunciara eso sería terrible. Pasa y tiene que ver con la condición de ser expuesto como actor", cerró Gonzalo Valenzuela.

GONZALO VALENZUELA RENEGÓ DEL APODO MANGUERA QUE LO HIZO POPULAR POR UN PERSONAJE DE FICCIÓN

Al comienzo del programa, Gonzalo Valenzuela bromeó por el apodo de Manguera, que tenía un personaje de una ficción, en referencia a sus genitales.

"Lamentablemente me dicen el Manguera. Es mito, no me falta nada, no me sobra nada".

Aunque al finalizar, Gonzalo Valenzuela manifestó su vehemente fastidio por el mote de superdotado: "A mí me pasa algo que es la estupidez del Manguera. Pasó hace 20 años y sigue, y es vulgar. A mí me molesta profundamente. Llego a un lugar y por qué tienen que estar pensando en lo que tengo. ¿Qué es esa ordinariez? Lo digo con mucho humor".