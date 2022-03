Gonzalo Heredia habló de la versión de pelea con Pablo Echarri: "Las veces que me lo crucé, hemos sido muy amables"

Tras haber hecho público su deseo de casarse con Brenda Gandini, con quien convive y tiene dos hijos, Gonzalo Heredia sorprendió al hablar de su supuesta mala onda con Pablo Echarri.

El enfrentamiento entre los galanes se habría comenzado a gestar cuando Gonzalo actuó en Socias con Nancy Dupláa, la pareja de su colega, en 2008.

Y se habría potenciado luego de que Echarri admitiera en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) que le "afectó" que Nancy trabajara con Gonzalo.

"Cuando uno compite con especímenes masculinos que están dentro de la generación de uno se puede sentir mucho más seguro, pero cuando el pibe tiene sub 20 uno no puede, no llega", había dicho.

QUÉ DIJO GONZALO HEREDIA SOBRE SU SUPUESTA MALA ONDA CON PABLO ECHARRI

"No sé por qué se dijo eso, las veces que me lo he cruzado siempre hemos hablado y hemos sido muy amables el uno con el otro", aseguró Gonzalo en diálogo con PrimiciasYa.

Y agregó, desestimando la versión de conflicto: "No tengo ningún problema con él y creo que él tampoco conmigo, pero a veces se necesitan armar ciertas historias y esas cosas".