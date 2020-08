Gladys la Bomba Tucumana se quebró en vivo al hablar de la enfermedad de su madre: "Está con oxígeno"

Este domingo, Gladys la Bomba Tucumana se destacó en Almorzando con Mirtha Legrand con un protagonismo y un carisma que hicieron reír al resto de los comensales. Sin embargo la participante de Cantando 2020 también protagonizó un triste momento cuando recordó a su mamá, que se encuentra en Tucumán y bajo cuidado médico.

"Ahora la tengo enfermita. Mi mamá está estable, gracias a Dios, y cuidándome obsesivamente con todo. Mi mamá tiene una internación domiciliaria que la llevo por SADAIC (...) hace dos años, tiene EPOC, nunca en su vida fumó, jamás tocó un cigarrillo y está con oxígeno. Imaginate el miedo que pasé, (...) la llevamos por otra cosa y después ya empezó como con una demencia y ahora está con Alzheimer", le explicó la cantante a Juana Viale.

"Yo hablo de mi mamá y se me cambia la vida, primero que la recontra extraño porque yo bajo y está ahí (...) y ahora hace un montón que no la veo. Sé que está en buenas manos. La estaba pasando con mi madre y ahora la extraño un montón a ella. (...) Bien cuidada está, gracias a Dios, pero yo la verdad que la extraño muchísimo porque aunque ella está en su cama, no se mueve de ahí, pero yo estaba todo el tiempo", agregó.

"Hace un mes prácticamente ya, para mí es muchísimo porque vivo con ella. Cuando estoy ahí extraño a mi hijo (...), cuando estoy en Tucumán quiero estar con él y con estoy acá quiero estar con mi madre. Hice terapia mucho tiempo pero lo cuento", concluyó la Bomba, que aprovechó el espacio para enviarle un beso a su mamá y a las enfermeras.