Gladys La Bomba Tucumana se cruzó con un seguidor que la criticó por los filtros de sus fotos: "Todo el mundo los usa"

Entusiasmada, Gladys, La Bomba Tucumana posteó en Instagram una foto luciendo una cartera que sortearía para sus seguidores. Aunque su intención era incentivar a los usuarios a que participaran, la mayoría le prestó atención únicamente a su rostro.

Lejos de guardarse su opinión, un usuario la criticó con fuerza por retocar digitalmente la imagen. "No, no y no. Esa no es La Bomba Tucumana. ¡Eso es mucho filtro", fue el comentario de esta persona que la cantante no dejó pasar.

Harta de recibir un montón de mensajes similares, la cantante le puso los puntos y remarcó que no tiene nada de malo usar los filtros de las apps para retocar las fotos que comparte en la red.

"¡Sí chicos, es mi prima!", contestó, irónica. "Qué les pasa, Dios mío, ¿Dónde no soy yo?¿Dónde por un filtro, que todo el mundo usa en el rostro, soy otra? Dejen de joder", sentenció.

¡Clarito!