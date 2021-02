Gianinna Maradona reaccionó tras la advertencia de Ventura de que la llevará a Tribunales: "Espero con ansias que me notifiquen"

A poco más de dos meses y medio de la muerte de Diego Maradona, la guerra mediática entre Luis Ventura y Dalma y Gianinna Maradona, escribió un escandaloso capítulo más que no quedará solamente en el plano de las redes sociales y la TV.

Las hijas del Diez llevarían a Tribunales al periodista no solo por daños y perjuicios en el fuero civil, sino también le iniciarán una querella criminal.

Ante dicha versión, Ventura habló con Ciudad y dejó en claro con vehemencia que él también recurrirá a la justicia. "Espero la demanda en la puerta de mi casa. Yo nunca amenacé de muerte a alguien por teléfono, pero recibí una amenaza de muerte y lo voy a declarar en el juicio. Si me convocan lo voy a decir. Además, en las redes sociales me dijeron términos como nefasto, misógino, HDP", dijo Ventura, desafiante.

"¡Pero que felicidad me da leer esto! Espero con ansias que me notifiquen", escribió Gianinna, lista para enfrentar en el plano legal al periodista, con la misma convicción que lo hace en el plano mediático. G-plus

En ese mismo tono, agregó: "Es bien posible que yo accione de la misma manera que ellas, con Dalma y Gianinna. Porque con Claudia no tengo ningún problema, si no habla. Pero las pibas no sé por qué están tan indignadas conmigo, que me insultan por redes sociales y me dicen todo el tiempo barbaridades. Nos veremos en Tribunales, pero yo también las voy a denunciar, ojo. Después que no se asusten porque yo hablé y hablo de cosas menores respecto a cosas que son graves, que ellas saben que han pasado en su interna y que yo no he contado".

Recogiendo el guante en Twitter, Gianinna leyó las fuertes declaraciones de Ventura y reaccionó filosa e irónica, dejando entrever que no le teme. "¡Pero que felicidad me da leer esto! Espero con ansias que me notifiquen", escribió la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe, lista para enfrentar en el plano legal al periodista, con la misma convicción que lo hace en el plano mediático.