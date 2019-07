Gianinna Maradona y un profundo mensaje de amor a Claudia Villafañe: "Perdón por todas las que te hice pasar"

Más allá de los escándalos familiares a los que tuvo que hacerle frente y a su tristeza por estar alejada de su papá, Diego Maradona, Gianinna se refugió en el inmenso amor de su mamá: Claudia Villafañe.

Cada vez más cerca de su madre y de su hermana, Dalma, Gianinna compartió una tierna foto retro de Claudia y le dedicó un profundo mensaje de agradecimiento. "Voy a estar más que agradecida a la vida por tenerte como mamá. Tengo 30 y seguís corriendo cuando ahogada en llanto cuando te llamo que no puedo más. Te admiro, hoy un poco más que ayer. Perdón por todas las que te hice pasar, fueron demasiadas, lo sé. Hoy lo vivo, lo padezco y que vos estes al lado mío es un privilegio que muy pocos tienen. Me escuchás, me calmás, me bajás, me ayudás y apoyás mis decisiones y mi forma de ver la vida. Gracias, ma", comenzó diciendo la joven.

"Te admiro, hoy un poco más que ayer. Perdón por todas las que te hice pasar, fueron demasiadas, lo sé". G-plus

Y aclaró: "Lo hago público porque me siento orgullosa de contar con vos, de tu incondicionalidad. No me siento menos madre por pedirte ayuda o por no poder más cuando determinadas situaciones ajustan tanto que ahogan. Porque aunque pensemos muy diferente, siempre necesito tenerte al lado y a tus abrazos, que son los mejores del mundo mundial".

En la misma línea, Gianinna le agradeció a su mamá por estar firme junto a ella en cada etapa de su vida. "Gracias por ser mi pañuelo de lágrimas, me abrazaste cuando fracasé con mil amores y hoy cuando no sé para donde disparar porque mi hijo crece y los problemas son completamente distintos. La vida vuela, sé que hace un tiempo dejaron de ser un problema los cólicos, la salida de dientes y las caídas con golpes. Hoy te lo pregunté y me contestaste mirándome “mirá donde estoy yo y vos tenes 30'. Sé que todo tiene solución y que si te tenemos a vos todo va a salir bien. Te amo, te admiro y te celebro. Gracias por el esfuerzo que hacés y que hiciste siempre para y por mí, gracias por ser la madre que sos. Te amo, Claudita de mi corazón.

"Todo tiene solución y si te tenemos a vos todo va a salir bien. Te amo, te admiro y te celebro. Gracias por el esfuerzo que hacés y que hiciste siempre para y por mí, gracias por ser la madre que sos. Te amo, Claudita de mi corazón". G-plus

Conmovida ante el tiernísimo posteo de su hija, Claudia le respondió públicamente y con la misma dulzura: "Y yo no puedo parar de llorar mientras te leo, sos tremenda. Te amo con todo mi corazón, tenés un hijo maravilloso. Gracias por dejarme disfrutarlo tanto, pasamos un finde largo divino: cine, charlas, mates, visitar a Roma y no faltaron la cuentas de dividir y multiplicar por dos cifras. Y lo mejor de todo: dormir abrazada a él”.

