Germán Paoloski reveló qué tiene prohibido ver Sabrina Garciarena en su celular: "Tengo grupos de chats masculinos"

En pareja hace más de diez años con Sabrina Garciarena, Germán Paoloski contó cómo logró formar una familia con la actriz, quien comenzó siendo su amiga y luego el amor de su vida. El mes pasado, el conductor fue padre por tercera vez, tras el nacimiento de Mía, y ya es papá de León y Beltrán.

Pese a tener absoluta confianza en su mujer, Germán contó en PH, podemos hablar que ambos saben las contraseñas de sus celulares, pero que la actriz tiene prohibido ingresar en una parte de su chat.

"Yo tengo la clave de Sabri y ella la mía… Pero yo tengo grupos de chats masculinos y lo que le dije, en su momento, fue: 'No se te ocurra meterte'. Suben videos, cosas", argumentó Paoloski, sin dar detalle del contenido que recibe en ese activo grupo de WhatsApp.

Sin embargo, luego detalló: "Le digo que no se meta porque no es mi intimidad, es la de otro. Tenemos un grupo con muchos amigos, la mujer de uno no tiene por qué leer lo que le pasó".