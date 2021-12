Germán Paoloski, muy picante con las famosas que se bajaron del estreno de la China Suárez: "No sabían con quién dejar a sus maridos"

Este miércoles en Los Ángeles de la Mañana Yanina Latorre contó que varias famosas a las que habían invitado al estreno de la película en la que trabajó la China Suárez no aceptaron concurrir a raíz del escándalo que protagonizó la actriz con Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Ella puso la voz para Sing 2, ya había hecho la primera parte hace cuatro años, y ayer fue la presentación. El evento iba a ser más grande, pero nadie quiso ir, ni pagando”, dijo la panelista de LAM, y aseguró que el monto ofrecido ascendía en algunos casos a 700 mil pesos.

Entre los nombres que enumeró Yanina sonaron los de Zaira Nara, Luli Fernández y Paula Chaves, que se habrían negado a concurrir al evento junto a sus hijos, tras las consecuencias del Wanda Gate.

Más sobre este tema Mariana Brey, filosa con la China por su actitud en el estreno de su película: "Se escapó como una rata"

EL PICANTE COMETARIO DE GERMÁN PAOLOSKI SOBRE EL FALTAZO DE FAMOSAS AL ESTRENO DE LA CHINA SUÁREZ

En el inicio de No es tan tarde, Germán Paolosi realizó su paso de comedia al estilo stand up sobre este tema. “Se realizó el preestreno de una película animada que tiene la voz de la China Suárez. Algunas famosas, que estaban invitadas, se bajaron, y eso que les pagaban”, dijo.

“Lo que pasa es que dijeron que tenían los típicos problemas logísticos con sus familias”, lanzó a modo de gancho el conductor. “La típica que no sabés donde dejar a los chicos”, le respondió la locutora Lelu Mendiguren.

“No, no sabían con quién dejar a los maridos”, le retrucó Germán Paoloski, muy picante. “Sabés que Sabrina (Garciarena), mi mujer, fue porque ella no tenía ningún temor. ¿Quién me va a llamar a mí?”, cerró el conductor.