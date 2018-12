No es la primera vez que dos compañeros de elenco se enamoran entre grabación y grabación. Y ellos, además no ser la excepeción, son de las parejitas más queridas por el público. Invitados al living de Cortá por Lozano, Gastón Soffritti (27) y Stefanía Roitman (23) hablaron de su noviazgo y revelaron anécdotas divertidísimas.

Soffritti: "¡Stefy se ríe hasta cuando duerme! Real esto que estoy diciendo, por ahí dormida hace 'jajaja'. Un poco te asusta eso". G-plus

Indagada por aquellas cosas que lograron enamorar a la actriz -quien conoció a su pareja en Simona y con quien sale desde hace 9 meses- Roitman se confesó: "Gastón tiene muchas cosas. Es muy compañero, muy buena persona y muy buen novio. Me cuida un montón, me ayuda y aprendo mucho de él. La verdad es que me baja a tierra. Llego a su casa y estoy en paz y tranquila".

Luego fue el turno de responder el entrevistado: "Ella es una persona muy humana ante todo, súper simple y divertida... que eso para mí es clave y fundamental. ¡Se ríe hasta cuando duerme! Real esto que estoy diciendo, por ahí dormida hace 'jajaja'. Un poco te asusta eso", reveló.

Roitman: "A veces sueño con chistes de amigas, tengo en mi cabeza chistes y me río pensando que estoy despierta. Andá a saber qué chiste malo estará en mi inconsciente". G-plus

"¡Es tremendo! Me he despertado con mi propia risa. No sé ni qué soñaré, por las dudas no digo. Igual, a veces sueño con chistes de amigas, tengo en mi cabeza chistes y me río pensando que estoy despierta. Andá a saber qué chiste malo estará en mi inconsciente", reconoció Stefy, entre risas.

Pareja afianzada... ¡y divertida!