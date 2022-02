Gastón Pauls, sobre la cocaína envenenada: "Hagámonos cargo de la prevención porque esto estalla"

Gastón Pauls, que acaba de llegar a Nueva York con su hija para acompañarla en su nueva etapa de formación como artista, está al tanto de lo que sucede en Argentina.

En medio de la conmoción por la muerte y hospitalización de las personas que consumieron cocaína envenenada, el actor, que superó su adicción a las drogas, habló de los estupefacientes "adulterados" y se mostró muy preocupado.

"Están pasando cosas en el país, tristes, cosas que nosotros desde el programa denunciamos, decimos todo el tiempo, que el consumo de drogas está matando a un montón de gente por día. Está matando a gente cada segundo, gente de seis años, siete, ocho, nueve años, de catorce, de 20 y de 70, 80 o 90 años", expresó desde las redes sociales de su ciclo, Somos libres.

QUÉ DIJO GASTÓN PAULS SOBRE EL CASO DE LA DROGA ADULTERADA

"Hoy sale la noticia de que mucha gente muere por drogas adulteradas, como si las drogas que se consumen en el mundo no estuvieran llenas de mierd..., basura, especulaciones para ganar guita. La droga ya está adulterada, lo que se consume es una mierda y lo saben todos. Hoy está en agenda pero no nos tenemos que olvidar que mañana si hay una nueva noticia esos pibes van a seguir muriendo porque hay drogas adulteradas todos los días en todos los rincones, pero si mueren dos o cuatro no es noticia, si pasa de diez pasa a ser noticia”, expresó, tajante.

Y se refirió a su recuperación, signada por la aceptación de lo que estaba sufriendo y el acompañamiento de su familia.

"No sean caretas, los que tienen poder de decisión, los que pueden blanquear lo que pasa, que está en todos lados, o vamos a creer que está solo en la villa o que es un problema de algunos jóvenes en un boliche. Está al lado mío mi hija de testigo, soy adicto en recuperación, estuve tomando merca y cuando uno toma merca toma la merca que sea, no te importa de dónde viene. Hagámonos cargo de la prevención porque esto estalla", sentenció.