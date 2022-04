La ganadora de Los 8 Escalones del Millón que emocionó a todos: "Estoy lidiando contra dos cánceres"

La ganadora de Los 8 Escalones del Millón se llama Susana Giménez, al igual que la diva argentina, y sorprendió a todos al revelar su historia y qué hará con el premio.

“Susana tiene el millón de pesos. Desde 2016 que está con problemas de salud, nos cuenta que tuvo que dejar su trabajo de docente que la llevó a empezar con manualidades”, contó Guido Kaczka.

Por su parte, la mujer detalló: “Estoy lidiando contra dos cánceres, soy una resiliente. La pasé re bien en el programa, cuando cobre este millón lo voy a destinar a viajes que por ahí no pudimos hacer con mi familia”.

“Nosotros cuatro, mi marido y mis dos hijos, regalarnos ese momento juntos, porque los cuatro padecimos lo que pasé. Así que ese es el fondo de esta historia. Gracias a cada uno de ustedes, a vos Guido por esta oportunidad”, sentenció Susana.

SUSANA, LA GANADORA DE LOS 8 ESCALONES DEL MILLÓN, EXPLICÓ POR QUÉ SE NEGÓ A COMPETIR POR LOS 2 MILLONES

Tras ganas en Los 8 Escalones del Millón, Susana Giménez explicó por qué no volverá a competir por los dos millones en el programa de Guido Kaczka.

“¿Volvés por los dos millones?”, le preguntó el conductor y la ganadora respondió: “No Guido, hasta acá, porque una de las cosas que me enseñó esta situación es que no te podés quedar con todo, no sirve disfrutarlo solo”.