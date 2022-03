Gabo Usandivaras contó la premonición que tuvo antes de la muerte de su hermana: "No me podía dormir la noche anterior"

A fines del año pasado Gabo Usandivaras vivió un golpe con la muerte de Giselle, su hermana menor a quien llamaba “Coca”. La mujer de 30 años fue encontrada sin vida en su casa de Córdoba y el bailarín de ShowMatch se abrió sobre cómo presintió su final.

“Mi hermana se cansó de remar. Una argentina con proyectos, con su casa en construcción, con su trabajo y con veinte mil cosas. Ella decidió desencarnar de esta vida y cortar con este plan”, aseguró, en una entrevista con Intrusos que hizo tras regresar al país luego de estar viviendo en Estados Unidos y México.

“La noche anterior yo no me podía dormir y algo me decía ‘mantenete despierto’. Yo estaba como pasado de rosca. Me empecé a preguntar qué era lo que me pasaba porque no era simplemente insomnio. Era algo raro. Percibo a mi hermana, veo de escribirle pero por la hora de Los Ángeles era muy temprano acá.”, relató.

“Esperé que se hiciera la mañana y me comuniqué con ella. Ahí ella se estaba por ir a ver un cliente. Después hablamos como a las once de la mañana y ella ya estaba en crisis. Ahí la acompañe a través de mensajes, tratando de llamarla”, recordó, sobre aquel desesperante momento que vivió cuando estaba en la ciudad estadounidense.

“Noté algo en ese instante en el que ella me dijo ‘estoy cansada, no quiero vivir más’. Yo lo entendí literal. Muchas veces decimos ‘me quiero matar’ o ‘no aguanto más’, pero yo lo entendí absolutamente”, confesó, sobre el estado anímico de su hermana, sorprendiendo a todos en el ciclo de Flor de la Ve.

“Desde allá me desesperé. Busqué a sus amigos, a mis primos para que se acerquen a su casa y la acompañen. Mi hermana siempre fue determinante y esto lo tomó de la misma manera. Ella me envió la foto de una carta que hizo y se marchó. Literal”, expresó.

“Yo sigo sintiendo a mi hermana. Tengo una forma de vivir la muerte y las transiciones desde otro lugar”, concluyó.