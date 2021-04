Furioso descargo en vivo de Rocío Oliva tras los rumores de romance con Horacio Cabak: “Que le diga a la mujer con quién la engañó”

Este miércoles en Hay que ver señalaron a Rocío Oliva como una de las posibles terceras en discordia entre Horacio Cabak y Verónica Soldato, luego de las denuncias de infidelidad. La ex de Diego Maradona se comunicó en vivo con Polémica en el bar y confrontó al panelista para que “le diga a la mujer con quién la engañó así deja de denunciar a las demás”.

Tras el rumor que hicieron correr en el ciclo de El Nueve, Oliva publicó un furioso descargo en Instagram. “En atención a la falsa noticia que circuló en el día de hoy vinculándome erróneamente con Horacio Cabak, espero su desmentida categóricamente para que el resto de los medios sepan por él y no ensucien más mi imagen ni la de nadie que tenga que ver con esto”, señalaba el comunicado de la exfutbolista.

En el inicio de Polémica en el bar, Cabak negó que este nuevo rumor sobre su vida privada fuera cierto. “El único contacto físico que tuve con Rocío Oliva durante todos estos meses es un choque de puños. A Chiche lo saludaba con un beso, pero a mí me saludaba con un puño. Ese es el único vínculo afectivo con Rocío Oliva”, alegó el panelista en su defensa.

Pero minutos después, Rocío Oliva se comunicó con Mariano Iúdica telefónicamente y apuntó directamente a Cabak. “Para mí esto es muy feo, muy malo. No tengo absolutamente nada que ver con esta cuestión porque están tirando cosas malas para todo el mundo. Siempre he sido respetuosa y demás, pero en este caso me supera y no entiendo por qué estoy metida en este problema todo”, explicó.

“Necesito que lo aclare Horacio Cabak, pero no me conformo porque me parece que está tirando para todos lados porque ayer fue Belén (Lanosa) y hoy Rocío. Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó así deja de denunciar a las demás mujeres porque si no todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón, Mariano”, agregó Rocío.

“Yo tengo mi pareja hace mucho tiempo y no puedo pelearme con él por algo que no hice. Leo que dicen que me metí con un tipo casado, es una locura, una aberración. Es muy feo de lo que estamos hablando”, se quejó la expanelista del ciclo. “La mujer da los nombres y porque algo hay, porque algo pasa. ¡Que Horacio Cabak le diga un nombre y se termina el tema acá! No podemos estar ensuciando gente, solo le pidió disculpas a su mujer y sus hijos”, concluyó Rocío Oliva, y amenazó con recurrir a sus abogados si la situación empeora.