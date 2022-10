El furioso descargo del Negro Oro que sembró polémica: "Basura, estafador y delincuente"

Oscar "El Negro" González Oro dio un paso al costado de los medios para estar más tranquilo, enfocado en su familia. Por eso, sorprendió su furioso descargo en Instagram.

El conductor contó que lo estafaron y le dedicó un fuertísimo mensaje al responsable de su tremendo enojo.

Además de tratarlo de "basura, estafador y delincuente", le pidió a los medios que no especulen con la identidad de esta persona.

Y aclaró que por ahora no revelará púbicamente quién es ya que no hace falta, él sabría lo que hizo.

FURIOSO DESCARGO DEL NEGRO ORO CONTRA LA PERSONA QUE LO ESTAFÓ

"FP, ladrón", le dijo a la persona que lo estafó, revelando sus iniciales.

"Ojos que no ven, intuición femenina que adivina...".

"No me pregunten quién es el ladrón. Él lo sabe. No especulen con nombres al azar porque pueden hacer daño sin sentido".

"Cuando lo decida, yo voy a publicar quién es. Pero déjenme decidir a mí. Gracias", sentenció Oscar, re enojado.

¡Fuerte!