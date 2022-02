Furioso descargo de Jimena Barón por las críticas en las redes: "Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas"

En medio de la felicidad que vive por los nuevos proyectos que tiene con su música, Jimena Barón interactuó con sus seguidores desde Miami y respondió sus consultas. Pero, además, aprovechó para hacer un fuerte descargo por las críticas que recibe en las redes.

“Sin filtro, sos fea. Con filtro, no te mostrás natural, es obvio que es porque estás toda operada. No te aceptás como sos, es por engreída porque en realidad deberías operarte. Ser flaca es mal ejemplo. No ser flaca es mal ejemplo”, comenzó diciendo la cantante, reproduciendo algunas de las agresiones que le hacen llegar.

“Si hacés ejercicio y comés sano, sos una obsesiva. Si no lo hacés, deberías hacerlo. Si mostrás el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar. Sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima”, agregó, tajante.

"Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas". G-plus

Y cerró, con un claro mensaje para aquellas que recurren a su red social para juzgarla: “Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémonos cerrar el og… 2022”.

Foto: Captura de Instagram Stories