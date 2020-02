Furiosa reacción de Karina Jelinek tras ser cuestionada por su lujosa mansión: "Hipócritas, me rompo trabajando"

En la emisión de este lunes en Divina Comida, Karina Jelinek fue la encargada de recibir a Silvina Luna, Mariano Peluffo, Fabián Schulz y Fernando Carlos en la casa que posee en el barrio cerrado Cabos del Lago, ubicado en Nordelta.

Jelinek: "¡#Hipócritas me rompo el cu… trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! ¡Si fuese la casa de algún hombre no harían estos comentarios porque creen que una mujer como yo, que hace 20 años que trabajo, no puedo alquilarme una casa!". G-plus

Allí, además de sorprender con su simpatía, la modelo se convirtió en noticia al abrir las puertas de sus lujosa mansión que posee piscina y vista a un lago artificial: "Yo solita decoré mi casa con el buen gusto de mis amigas, y con mi gran participación. Me inspiré mucho en Tulum. Me gustan los colores nude, naturales. Amo las plantas", había revelado en el programa de Telefe.

Y si bien en las redes se hicieron eco de la ostentosa casa donde vive Jelinek con piropos, otros comentarios no pasaron desapercibidos para la top.

Más sobre este tema Karina Jelinek abrió las puertas de su increíble mansión en Nordelta con piscina y vista a un lago artificial

"¡Qué hipócritas! Destruyen a Jimena Barón porque habla de 'pu...'. ¿Y cómo consiguió KJ semejante mansión?", fue un comentario que llamó la atención de Karina. Lejos de pasar por alto el posteo, Jelinek recogió el guante y respondió sin filtro: "¡#Hipócritas me rompo el cu… trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! ¡Si fuese la casa de algún hombre no harían estos comentarios porque creen que una mujer como yo, que hace 20 años que trabajo, no puedo alquilarme una casa!".

¡Tremendo!

Foto: Captura de Twitter.